Как настроить таргетинговую рекламу так, чтобы она работала

Грамотно настроенный таргетинг способен принести любой компании новых клиентов. Главное, правильно его подготовить. Важно понимать, как работает каждый этап настройки рекламы данного типа и подобрать наиболее подходящий алгоритм действий.

Таргетинговая реклама – как это работает

Чтобы аудитория могла изучать объявления в популярной социальной сети, необходимо понять, как работает таргетинговая реклама. Данный тип продвижения отличен от контекстного благодаря возможности настроить многочисленные параметры аудитории. Если контекстная реклама ориентирована на тех, кто ищет определённый товар или услугу, то таргетинг привлекает пользователей, классифицированных на отдельные категории. Специализированные сервисы таргетированной рекламы берут информацию из профилей людей и ориентируются также на те действия, которые они совершают. Учитывая полученные данные системы, общая масса делится на отдельные группы по следующим критериям:

демографическому признаку;

интересам и ценностям;

поведенческим факторам;

временным рамкам;

геолокации;

устройствам, с которых человек выходит в Интернет.

Только после этого рекламодатель может доподлинно определить, что именно подходит для конкретного продукта и его рекламы. Полученные на основе анализа настройки вводятся при запуске кампании, и в итоге объявление демонстрируется только тем пользователям, которые могут быть в них потенциально заинтересованы. В идеале перечисленные действия стоит доверить специалистам компании ROMI center, которые точно не упустят ни одного нюанса.

Особенности настройки

Чтобы получить оптимальный результат, необходимо учитывать определённые тонкости. В частности, рекомендовано придерживаться конкретного алгоритма действий. Для запуска эффективного таргетинга, в первую очередь, следует выбрать цель продвижения. Кто-то желает, чтобы продукт или бренд стал более узнаваемым, другие набирают подписчиков в сообщество или бизнес-аккаунт, третьи стремятся получить контактные данные для того, чтобы создать собственную базу, четвёртые планируют ремаркетинг либо работают на получение заявки в соцсети или на сайте. Кто-то ориентируется строго на покупки – это основная цель любого продвижения. За счёт продаж в том числе и рекламные вложения окупятся очень быстро.

Следующим шагом является определение целевого сегмента аудитории. Важно понять социально-демографические данные каждого клиента. Имеющаяся аудитория тестируется с особой тщательностью, подобный анализ необходимо пройти ещё до запуска таргетинговой рекламы. Не лишним будет изучить аудиторию конкурентов.

Третьим этапом является расчёт бюджета, который планируется затратить на рекламную кампанию данного типа. Важно рассчитать сумму, которую можно потратить на привлечение одного пользователя. Здесь уже подбирается подходящая модель оплаты, она тоже зависит от двух параметров: цели продвижения и выбранной рекламной стратегии. Очередной шаг – создание объявления в нескольких вариантах. Речь идёт о тестировании, которое является неотъемлемым процессом любого продвижения. Насколько эффективно работает то или иное объявление, можно понять только по реакции пользователей.

Пятым шагом является установка пикселя. Таким образом, трафик вне социальной сети можно тщательно анализировать и использовать в дальнейшем аудиторию, которая была получена на сайте. Таким образом, расширяются возможности сбора статистики.