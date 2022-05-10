В Витебске девушка-пешеход попала под колеса автомобиля

10 мая около 17.30 на нерегулируемом пешеходном переходе по улице М.Горького водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на 31-летнюю девушку.

В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлена в медучреждение.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что пересекать проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора, при этом перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в своей безопасности.