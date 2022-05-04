Подросток спас детей из горящего дома в Браславском районе

Вечером 3 мая в деревне Богино Браславского района горела квартира в двухэтажном доме.

До приезда спасателей проходящий мимо учащийся Видзовского профессионально-технического колледжа помог эвакуировать из горящего здания детей, в том числе годовалого малыша.

Выяснилось, что в квартире проживает многодетная семья. Во время возникновения пожара матери дома не было. Старшие дети, 9 и 7 лет, разожгли котел и пошли во двор за дровами. В это время их 5-летний брат поджог мусор на полу в котельной.

В результате возгорания никто не пострадал. Огнем закопчены помещение котельной и потолок в коридоре.