Подросток спас детей из горящего дома в Браславском районе

Витебская область
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Вечером 3 мая в деревне Богино Браславского района горела квартира в двухэтажном доме.

До приезда спасателей проходящий мимо учащийся Видзовского профессионально-технического колледжа помог эвакуировать из горящего здания детей, в том числе годовалого малыша.

Выяснилось, что в квартире проживает многодетная семья. Во время возникновения пожара матери дома не было. Старшие дети, 9 и 7 лет, разожгли котел и пошли во двор за дровами. В это время их 5-летний брат поджог мусор на полу в котельной.

В результате возгорания никто не пострадал. Огнем закопчены помещение котельной и потолок в коридоре.

В Витебске на улице Гагарина горела квартира. Молодой мужчина вынес из задымленной квартиры два человека

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