В ночь на 4 мая в Минске в возрасте 87 лет умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, сообщила его супруга Ирина. Дата и место прощания со Станиславом Шушкевичем пока не определены.

В апреле Шушкевич попал в реанимацию Республиканского клинического медцентра из-за ухудшения состояния здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции, затем он был выписан.

Станислав Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске в семье учителей. Его мать – писательница Елена Романовская. Его отцом был поэт Станислав Шушкевич, арестованный в 1937 году и приговоренный к 8 годам лагерей. В 1949 году вновь был осужден.

Во время Великой Отечественной войны Станислав Шушкевич жил с матерью и бабушкой в оккупированном нацистами Минске.

После окончания школы с серебряной медалью в 1951 году поступил на физико-математический факультет Белорусского государственного университета, который окончил в 1956 году.

В 1963-1990 годах работал в Минском радиотехническом институте и Белорусском государственном университете, был проректором этих высших учебных заведений.

В политику Шушкевич пришел в 1989 году. Его выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета БССР. В парламенте входил в одну из наиболее многочисленных депутатских групп. В мае 1990 года его избрали первым вице-спикером. В августе стал исполняющим обязанности председателя Верховного Совета, а в сентябре окончательно спикером.

В 1991-1994 годах Станислав Шушкевич возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва. Как глава республики подписывал вместе с премьер-министром Вячеславом Кебичем Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР.

В 1994 году после отставки с этого поста выдвигался в президенты Беларуси. Получил чуть менее 10% голосов. Затем вновь избрался в Верховный Совет. В 1998–2018 годах возглавлял партию «Белорусская социал-демократическая Грамада».