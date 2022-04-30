Спикер Госдумы РФ назвал правильным решение о прекращении поставок газа в Европу

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал циничными заявления ряда стран ЕС о том, что они хотят отказаться от российского газа. При этом, как ни парадоксально, Володин предложил ускорить этот процесс. Об этом сообщается в Telegram-канале государственного деятеля.

По словам Володина, страны намерены перестать использовать газ РФ в течение нескольких лет. При этом политик предложил прекратить поставки прямо сейчас, а не ждать семь лет.

«В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: «Через семь лет мы откажемся от российского газа». Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать?» — написал депутат Госдумы в Telegram.

Как добавил политик, странам, прекращающим сотрудничество с РФ, стоит попробовать «прожить без страны как минимум год».

«Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран», — добавил Володин.

Отметим, что страны Европы одна за одной заявляют о намерении полностью отказаться от российских энергоносителей. Действия Москвы лишь ускоряют этот процесс. Польша уже полностью отказалась от поставок российского газа и угля. Остальные страны предпринимают экстренные меры в этом направлении, потому что они осознали, что РФ как надежного экономического партнера больше не существует. Этому способствовала в наибольшей мере военная агрессия России против Украины и оккупация Беларуси российскими войсками.