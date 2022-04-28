Власти Швейцарии ввели новые санкции против Беларуси и России

Рестрикции в отношении Беларуси расширены в отношении денежных знаков. Так Швейцария запретила экспортировать в Беларусь денежные банкноты. А также запретила продавать ценные бумаги беларуским гражданам.

— Если ранее запрет распространялся на ценные бумаги и банкноты в швейцарских франках и евро, то сейчас санкции применимы ко всем официальным валютам стран Евросоюза, — заявили в Федеральном совете Швейцарии.

Ранее Швейцария приняла пятый пакет санкций против Беларуси, но без транспортного запрета, какой приняли в Евросоюзе. Также в санкционный список Швейцарии попали «Белавиа», «Гродно Азот» и «Беларусьнефть» и еще 11 организаций и 17 физических лиц из Беларуси.