Что такое овертайм или дополнительное время в футболе

Дополнительное время в футболе (экстратайм, овертайм) — это 2 тайма по 15 мин. Подобный метод определения выигравшей команды используют только в тех случаях, когда победитель не выявлен в основное время. Длительность матча возрастает с 90 до 120 мин. Без овертайма сложно представить встречи плей-офф, где проигравший коллектив выбывает. Используют это и в кубковых турнирах, в клубных чемпионатах — нет. Ставки на дополнительное время в футболе делают лучшие капперы с бесплатными прогнозами

Особенности

Не следует путать дополнительное и компенсированное время, второе добавляют по истечении каждого игрового периода. Эту величину (от 1 до 10 мин.) не фиксируют «на бумаге», а продолжительность определяет арбитр, в зависимости от затрат на технические заминки и т.п. Такая компенсация может быть прибавлена и к добавочному отрезку.

В первые 90 мин. тренер имеет возможность провести максимум 5 замен, в дополнительное — одну. Для осуществления всех «рокировок» необходимо использовать не больше трех пауз, в них включают перерывы после каждого из таймов.

Серия пенальти

Когда ничья сохранилась и по завершении доп. времени, в футболе играют серию пенальти. Обе команды по очереди делают пять ударов. Задача — набрать больше голов, чем у соперников.

Пример добавочного времени в футболе: одна команда забила 3 мяча, а другая — ноль. Победу засчитывают первому клубу, так как второй, мог бы иметь счет 3—2. Если к пятому удару ничья сохраняется, то дальше команды пробивают по одному мячу — «до победного».

Примеры добавочного времени

В финальном матче «Лиги Европы 2020–2021» («Вильярреал» против «Манчестер Юнайтед») первая команда одержала победу в серии пенальти со счетом 11–10. Если бы вратарь второго клуба, Давид де Хеа, забил, результат стал бы 11–11, и удары команд пошли бы на второй круг. Поэтому довольно сложно ответить на вопрос, сколько длится дополнительное время в футболе, серия иногда затягивается.

В групповом этапе такое развитие событий, а также раунды пенальти возможны, но проводят их крайне редко. Например, если в третьем туре 2 коллектива сыграли друг с другом вничью, но у них одни и те же баллы по остальным параметрам. При условии, что в группе есть еще команда с аналогичным количеством очков, серию пенальти не проводят.

Среди мужчин такого не бывало, однако на «Чемпионате Европы» девушек до 19 лет это случилось в 2003 году, между сборными Швеции и Италии. Тогда выиграли скандинавки и заняли второе место в группе.

Дополнительное время в футболе — время, когда для команд решается положение в таблице, лиге. Овертайм и пенальти — отличные инструменты для арбитров и зрителей, чтобы выявить лидера.