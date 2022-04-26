В Беларусь разрешили поставку овощей и фруктов из недружественных стран

Закон
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В Беларуси отредактировали список овощей и фруктов для ввоза из недружественных стран. Это следует из постановления Совета министров №245 от 22 апреля 2022 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно постановлению, в Беларусь вновь можно поставлять кочанный салат-латук, баклажаны, кабачки, салатные овощи, стручковый перец. Из свежих фруктов в список попали груши, но кроме тех, которые предназначены для производства грушевого сидра, а также яблоки.

Отмечается, что груши на беларуский рынок можно поставлять с 1 августа по 31 декабря. А вот разрешенный период для отгрузки яблок продлится с 1 апреля по 30 июня.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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беларусь продовольствие
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