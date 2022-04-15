В Лепеле сгорели три автомобиля

14 апреля в 13-50 спасателям поступило сообщение о загорании сухой растительности по улице Борисовский тракт в городе Лепеле, сообщает Витебское областное управление МЧС.
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось горение сухой растительности и одного легкового автомобиля «Мерседес Вито». Возгорание ликвидировали спасатели, никто не пострадал.
В результате горения травы в автомобиле «Мерседес Вито» поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие. В рядом стоящих автомобилях КИА Спортедж и Вольво S-80 повреждены передние бампера.
По факту происшествия проводится проверка.
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