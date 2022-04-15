В Лепеле сгорели три автомобиля

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось горение сухой растительности и одного легкового автомобиля «Мерседес Вито». Возгорание ликвидировали спасатели, никто не пострадал.

В результате горения травы в автомобиле «Мерседес Вито» поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие. В рядом стоящих автомобилях КИА Спортедж и Вольво S-80 повреждены передние бампера.

По факту происшествия проводится проверка.