В Лепеле сгорели три автомобиля

Витебская область
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14 апреля в 13-50 спасателям поступило сообщение о загорании сухой растительности по улице Борисовский тракт в городе Лепеле, сообщает Витебское областное управление МЧС.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось горение сухой растительности и одного легкового автомобиля «Мерседес Вито». Возгорание ликвидировали спасатели, никто не пострадал.

В результате горения травы в автомобиле «Мерседес Вито» поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие. В рядом стоящих автомобилях КИА Спортедж и Вольво S-80 повреждены передние бампера.

По  факту происшествия проводится проверка.

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Витебская область пожар происшествие ЧП
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