Невозможно представить жизнь без компьютера, он нужен как для работы, так и для развлечений. Но если вовремя не сохранить данные, то может оказаться, что последние несколько часов работы были потрачены впустую. Так происходит, когда неожиданно выключается электричество. Проблема решается приобретением ИБП.

Ситуация усугубляется в частных домах и на дачах, где напряжение в сети может колебаться в больших диапазонах. Но и жители многоквартирных домов не застрахованы от подобных проблем. Нестабильная электросеть может стать причиной поломки электротехники, поэтому знать, как выбрать ИБП, важно не только для защиты данных.

Виды ИБП

Есть следующие виды источников бесперебойного питания:

Резервные (offline);

Линейно-интерактивные (line-interactive);

Двойного преобразования (On-Line).

Первый вариант имеет самую доступную конструкцию. Для него характерна малая мощность, а задержка переключения составляет 10 мс. Когда отключается электроснабжение, он переключает сеть на работу от аккумулятора. После возобновления подачи электричества происходит обратное переподключение. Чаще всего offline ИБП используются в местах со стабильным напряжением, ведь в их конструкции нет стабилизатора.

В схему линейно-интерактивного бесперебойника входит стабилизатор напряжения ступенчатого типа. При нестабильной сети он выравнивает ее до 220 В. При этом ресурс батареи на это не тратится. При больших нагрузках устройство может нагреваться, поэтому модели line-interactive оснащаются охлаждением.

Самым дорогим видом ИБП являются устройства двойного преобразования. Одновременно это и самый надежный бесперебойник. Для него характерен высокий КПД (до 95%). Это связано с тем, что изначально ток преобразуется в постоянный, а потом в переменный. Переключение на резервное питание происходит мгновенно, без задержек.

На что обращать внимание при выборе

При подходе к вопросу, как выбрать ИБП для дома, следует учитывать:

Мощность;

Автономность;

Разъемы;

Напряжение;

Дополнительные функции.

Мощность

Устройство должно обладать мощностью не меньшей, чем у всех подключенных потребителей вместе взятых. Если параметр будет ниже, то ИБП не справится с нагрузкой. Рекомендуется брать запас в 25-30%.

Автономность

Это показатель определяет, сколько будет работать техника от аккумулятора. Также некоторые модели обладают возможностью установки дополнительных АКБ, купить которые можно на https://1ak.by/.

Разъем

У стандартных европейских розеток разъем СЕЕ 7, у компьютеров это трехконтактный выход IEC 320 C13. Выбор делается исходя из потребностей. Но если покупается ИБП только для компьютера, то нужно, чтобы он имел минимум два разъема – для системного блока и монитора.

Диапазон входного напряжения

От этой характеристики будет зависеть, когда ИБП будет переключаться на аккумулятор. Стоит учитывать, что частота этих переключений влияет на срок службы батареи. Перед покупкой бесперебойника лучше узнать точное значение напряжения в сети.

Дополнительные функции

Определенные опции могут обеспечить большую функциональность и эффективность работы ИБП. Из полезных дополнений можно выделить:

«Холодный» старт. Разрешает включать электроприборы при отсутствии централизованного электроснабжения;

Автоотключение нагрузки. Корректно завершает работу компьютера, когда исчерпывается запас аккумулятора;

ПО и интерфейсы. Существуют модели бесперебойников, которые подключаются к ПК при помощи USB-порта. Они используют фирменное ПО. Это позволяет настроить работу оборудования.

На самом деле вопрос, как выбрать ИБП, не такой сложный. Отталкиваться нужно от основных характеристик, таких как мощность, автономность, наличие разъемов и напряжения. При иных равных параметрах, дополнительные возможности устройства могут сыграть решающую роль.