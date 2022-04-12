Политзаключенного блогера Эдуарда Пальчиса перевели в колонию в Новополоцке

Политика
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Политзаключенного Эдуарда Пальчиса перевели в колонию №1 в Новополоцке. Об этом сообщила в своем твиттере его супруга Виктория.

Напомним, что беларуский блогер был задержан 27 сентября 2020 года. Его осудили по четырем статьям Уголовного кодекса Беларуси: ст. 130 («Разжигание вражды»); ст. 293 («Организация массовых беспорядков»); ст. 342 («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»); ст. 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»).

17 декабря блогера наказали 13 годами колонии.

Актуальный адрес для писем: 211440 г. Новополоцк, ул. Техническая, 8 ИК-1. Пальчису Эдуарду.

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