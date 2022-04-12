Белстат: в марте перец подорожал почти на 60%, помидоры — почти на 45%

В Беларуси инфляция в марте текущего года установила десятилетний рекорд — она составила 6,1%.По данным Белстата, больше всего подорожали непродовольственные товары — они прибавили в цене за месяц 10,8%.

В лидерах по росту цен — посудомоечные машины (+26,8%), триммеры (+24,5%), стиральные машины (+20,8%), телевизоры (+19,1%) и музыкальные центры, или мини-системы (+19,3%). В целом бытовые электротовары подорожали в марте на 15,6%.

Продовольственные товары стали дороже на 4,2%, и удержаться на этом уровне инфляции позволили сильно подешевевшие огурцы — они за месяц потеряли в цене 30,7%. В целом овощи прибавили 12%, при этом помидоры за месяц стали дороже на 44,7%, а сладкий перец — почти на 60%.

Фрукты подорожали на 24,9%. В тройке лидеров — бананы (+34,7%), цитрусовые (+31,7%) и груши (+29,5%). Не намного отстал виноград (+27,8%).

Рыба и морепродукты стали дороже на 8,3%. Сильнее всего подорожали соленые и копченые рыбные деликатесы — на 21,6%.

Из продуктов в марте, кроме огурцов, подешевели сырокопченая и сыровяленая колбаса, сосиски и сардельки, горох и фасоль, а также икра лососевых рыб. Правда, все они стали дешевле всего лишь на несколько копеек.

Из алкогольных напитков в топ-3 по подорожанию попали шампанское (+16%), сухое вино (+11,1%) и крепленое вино (+7,8%).

Услуги стали за месяц дороже на 3,3%. Но это в целом. А если взять, к примеру, туристические услуги, то они прибавили за март 25,1%. Услуги воздушного транспорта подорожали на 21%. Рост цен в сфере бытовых услуг составил 4,2%.

За год — с марта 2021-го по март 2022-го — непродовольственные товары подорожали на 18,7%, продовольственные — на 15,6%, а услуги — на 112,7%. В целом годовая инфляция в марте 2022 года составила 15,9%.