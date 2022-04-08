Беларуской журналистке Екатерине Андреевой грозит до 15 лет лишения свободы

Журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву ждет новый суд. Политзаключенной предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса («Измена государству»).

Об этом сообщил в «Фейсбуке» ее муж Игорь Ильяш.

Екатерина Андреева была наказана 2 годами лишения свободы за стрим с жестокого разгона акции памяти Романа Бондаренко и разрушения силовиками народного мемориала. Свой срок политзаключенная отбывала в исправительной колонии №4 в Гомеле, она должна была выйти на свободу 5 сентября 2022 года. Но в этом году 10 февраля Екатерину внезапно этапировали в гомельское СИЗО. В течение 55 дней родственники не знали, в каком статусе она находится и в рамках какого дела.

Вчера семье политзаключенной стало известно, что Екатерине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса «Измена государству»). Следствие завершено, дело будет передано в прокуратуру. Вероятно, уже в мае состоится судебный процесс.

Следствие проводило УКГБ по Гомельской области. Игорь Ильяш подчеркивает, что неизвестно, на основе каких событий возникло данное обвинение, – родственникам ничего об этом не сообщили и не сообщат. Муж журналистки отмечает: поскольку само следствие проходило в условиях полной секретности, то и суд явно будет закрытым. «Но не обязательно знать какие-то детали, чтобы понимать всю абсурдность подобного обвинения», – добавляет он. Игорь Ильяш говорит, что это напоминает сталинскую практику, когда политзаключенным «накручивали» новый срок заключения, когда завершался предыдущий.

«Катя абсолютно невиновна. Она никогда не совершала ничего противозаконного. Это уголовное дело — чудовищная по своей циничности и жестокости месть за журналистскую деятельность», – отметил Игорь Ильяш в своем посте в «Фейсбуке».

Письма для Екатерины Андреевой можно присылать по адресу: Гомель, улица Книжная 1А, СИЗО № 3, 246003.