За «неправильное» фото задержана юрист «Нафтана»

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Задержана юрисконсульт предприятия «Нафтан» Вероника Бахмутова. Она «отвечала за социальные объекты и участки по обслуживанию».

Девушку задержали на минувшей неделе прямо на рабочем месте. Причиной задержания могло быть фото профиля в одной из соцсетей. Вероника разместила на снимке логотип белорусского новостного портала, который признан в Беларуси экстремистским.

На данный момент в СИЗО КГБ находятся еще как минимум двое бывших юрисконсультов предприятия — это Александр Капшуль и Игорь Минц. Им предъявлены обвинения в измене государству (ст. 356 УК РБ).

Уволен инженер-конструктор «Нафтана», ранее осужденный на 15 суток за «распространение экстремистских материалов»

Вероника Бахмутова задержание ОАО «Нафтан» юрист
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