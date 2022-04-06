За «неправильное» фото задержана юрист «Нафтана»

Задержана юрисконсульт предприятия «Нафтан» Вероника Бахмутова. Она «отвечала за социальные объекты и участки по обслуживанию».

Девушку задержали на минувшей неделе прямо на рабочем месте. Причиной задержания могло быть фото профиля в одной из соцсетей. Вероника разместила на снимке логотип белорусского новостного портала, который признан в Беларуси экстремистским.

На данный момент в СИЗО КГБ находятся еще как минимум двое бывших юрисконсультов предприятия — это Александр Капшуль и Игорь Минц. Им предъявлены обвинения в измене государству (ст. 356 УК РБ).