Водитель такси из Витебска присвоил себе 3000 рублей

Около 3 тысячи беларуских рублей с чужой банковской карты присвоил водитель такси из Витебска, сообщает телеграм-канал Милиция Витебщины.

После рабочего дня водитель такси в салоне своего авто нашел забытый пассажиром кошелек. Среди документов и денег в кошельке находились банковские карты и листочки с цифрами. Мужчина сопоставил номера банковских карт с записанными на листке цифрами, они оказались верны. С найденной карты витебчанин снял сумму в размере три тысячи рублей.

В отношении таксиста возбуждено уголовное дело. Наказание за содеянное предусматривает до 3 лет лишения свободы. Ответственность за данные действия наступает в возрасте от 14 лет.

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