В Витебске бывший профессиональный боксер избил 34-летнюю жену

В Витебске мужчина избил жену. 34-летняя жительница Витебска поступила в больницу с закрытым переломом костей носа, а также множественными телесными повреждениями, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Как оказалось, мужчина в прошлом был профессиональным боксером.

В момент нападения на жену он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате бытовой ссоры мужчина нанес жене около 6 ударов в область лица, а также произвел удары по голове.

На момент избиения на руках у женщины находился грудной ребенок, который не пострадал.

Возбуждено уголовное дело.

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