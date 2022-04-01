В Витебске бывший профессиональный боксер избил 34-летнюю жену

Насилие пытка женщины убийство Главное
Опубликовано

В Витебске мужчина избил жену. 34-летняя жительница Витебска поступила в больницу с закрытым переломом костей носа, а также множественными телесными повреждениями, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Как оказалось, мужчина в прошлом был профессиональным боксером.

В момент нападения на жену он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате бытовой ссоры мужчина нанес жене около 6 ударов в область лица, а также произвел удары по голове.

На момент избиения на руках у женщины находился грудной ребенок, который не пострадал.

Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Витебская семья избивала и отбирала пенсии у соседа

Фото носит иллюстративный характер. 

Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by