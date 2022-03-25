Русские будут питаться всякими корешками и луковками. Проханов предсказал что будет с Россией

«Русский народ перебьется, он уйдет из городов в поля, в леса. Будет собирать грибы, ягоды, орехи — русский народ готов в минуту больших печалей превратиться в народ-бурундук, народ-хомяк, он будет запасать на зиму всякие корешки, всякие луковки» — об этом ранее сказал близкий к Кремлю писатель-пропагандист империализма и ядерного апокалипсиса Александр Проханов.

Эти слова были сказаны более года назад. Сегодня страшные предсказания становятся реальностью.

Следует отметить, что ползать по полям в поисках корешков и луковок будут далеко не все. Наиболее образованная и обеспеченная часть населения покинет тонущий российский корабль.