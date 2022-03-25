Россияне начали экономить на еде — данные исследований

В России резко падает спрос на доставку готовых блюд из ресторанов. Российские граждане стали экономить на еде в ожидании роста инфляции. Объем заказов в первые три недели после 24 февраля сократился на 20% в Москве и на 10% в регионах, где показатели были ранее низкими. Такие данные опубликовали в Tinkoff Data.

Данную тенденцию фиксирует и аналитическая платформа «ЧекИндекс». По данным платформы, количество заказов с 1 по 20 марта в сервисах доставки сократилось на 12-15% по России по сравнению с тем же периодом в феврале.

В Яндекс.Еде отмечают, что ситуация на рынке напряженная и начал предоставлять клиентам скидку в 20%.

Собственная доставка ресторанов уже заметно просела: сеть «Андерсон» заявляет о потере 28% заказов, «Моремания» – что не досчитались 40%. Но в этом случае потери во многом объясняются блокировкой Instagram и Facebook. Именно через эти социальные сети многие заведения общепита принимали заказы и рекламировали свои предложения. Теперь эти каналы коммуникаций с потребителями не работают. Это большой удар по рынку доставки и экономики России в целом.