Александр Субботин провел ряд кадровых назначений

Глава Витебской области Александр Субботин 25 марта провел ряд кадровых назначений.
Согласованы назначения: Алексея Абрамчика первым заместителем председателя Глубокского райисполкома (ранее – директор сельхозпредприятия «Короли» Глубокского района), Владимира Пушнова первым заместителем председателя Шумилинского райисполкома (ранее – ведущий специалист предприятия «Юнивестактив» г.Минск), Игоря Масловского директором сельхозпредприятия «Знамя Победы Агро» Поставского района (ранее – главный инженер этой организации), Николая Барышева директором Оршанского государственного аграрного колледжа (ранее – председатель Кохановского сельского Совета депутатов Толочинского района), пишут Витебские Вести.
Согласовано продление контрактов: Адаму Конопличу – гендиректору предприятия «Витебскавтодор», Юрию Дойлину – гендиректору предприятия «Витебскдрев», Константину Гайлевскому – директору Поставского молочного завода.
Новым председателем Витебского облисполкома назначен Александр Субботин