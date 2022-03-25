Александр Субботин провел ряд кадровых назначений

Витебская область
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Глава Витебской области Александр Субботин 25 марта провел  ряд кадровых назначений.

Согласованы назначения: Алексея Абрамчика первым заместителем председателя Глубокского райисполкома (ранее – директор сельхозпредприятия  «Короли» Глубокского района), Владимира Пушнова первым заместителем председателя Шумилинского райисполкома (ранее – ведущий специалист предприятия «Юнивестактив» г.Минск), Игоря Масловского директором сельхозпредприятия «Знамя Победы Агро» Поставского района (ранее – главный инженер этой организации), Николая Барышева директором Оршанского государственного аграрного колледжа (ранее – председатель Кохановского сельского Совета депутатов Толочинского района), пишут Витебские Вести.

Согласовано продление контрактов: Адаму Конопличу – гендиректору предприятия «Витебскавтодор», Юрию Дойлину – гендиректору предприятия «Витебскдрев», Константину Гайлевскому – директору Поставского молочного завода.

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Александр Субботин Витебская область кадровые решения
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