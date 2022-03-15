18 марта пройдет электронная ярмарка вакансий организаций Витебска

18 марта в управлении по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома по адресу улица Богдана Хмельницкого, 10 состоится ярмарка вакансий.

Соискателям предлагают не только ознакомиться со списком вакансий, но также уточнить у нанимателей условия труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

В мероприятии примут участие 11 организаций Витебска: ГП «Витебский Зеленстрой», ГП «Спецавтобаза г. Витебска», ГП «ЖРЭТ г. Витебска», ОАО «Витебскоблавтотранс», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Витебский ДСК», ОАО «Витебский завод тракторных запасных частей», ОАО «Знамя индустриализации», СООО «Белвест», ОАО «Витебскмясомолпром», УЗ «Витебская областная клиническая больница». Всего будет представлено более 200 вакансий.