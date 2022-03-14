«Беларусбанк» поднял комиссию за снятие денег с карт других банков до 20%

Финансы
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Государственный Беларусбанк поднял комиссию с 3% до 20% за снятие наличных долларов и евро через свои устройства и сервисы с карт, выпущенных другими банками, а также за рубежом.

При снятии белорусских рублей комиссия составляет 2,5%.

Также стоит отметить, что сегодня Паритетбанк сообщил о введенных с 14 марта лимитов на выдачу наличной иностранной валюты с текущих (расчетных) банковских счетов в иностранной валюте, доступ к которым не обеспечивается банковскими платежными карточками.

Вводится лимит на выдачу наличной иностранной валюты в сумме до 3 000 USD/3 000 EUR не чаще одного раза в течение 30 календарных дней при условии предварительного заказа наличных денежных средств на основании заявки, поданной в банк за 10 рабочих дней.

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