Российская авиация нанесла удар по Беларуси

Война
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Российская авиация нанесла удар по территории Беларуси в пятницу, 11 марта. Самолеты России обстреляли населенный пункт Копани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает занятие этого населенного пункта вражескими войсками.

Позже в Командовании Воздушных Сил ВСУ добавили, что есть информация об обстреле населенных пунктов Бухличи и Верхний Теребежов (Республика Беларусь).

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, Россия готовит серию кровавых провокаций цель которых вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

«Для маскировки преступления Россия намерена осуществить атаку из воздушного пространства Украины. Цель провокации — побудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью», ‒ написал Резников.

«Украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси», — добавил он.

Резников обратился к белорусам с призывом не позволить втянуть свою страну в эту войну.

«Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!» — написал он.

Сегодня Александр Лукашенко встречается с Владимиром Путиным. Обсуждается ли вопрос участия белорусов в войне с Украиной, не сообщается.

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