Российская авиация нанесла удар по Беларуси

Российская авиация нанесла удар по территории Беларуси в пятницу, 11 марта. Самолеты России обстреляли населенный пункт Копани.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.
«Сегодня в 14:30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н.п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)», — говорится в сообщении.
Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает занятие этого населенного пункта вражескими войсками.
Позже в Командовании Воздушных Сил ВСУ добавили, что есть информация об обстреле населенных пунктов Бухличи и Верхний Теребежов (Республика Беларусь).
Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, Россия готовит серию кровавых провокаций цель которых вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.
«Для маскировки преступления Россия намерена осуществить атаку из воздушного пространства Украины. Цель провокации — побудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью», ‒ написал Резников.
«Украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси», — добавил он.
Резников обратился к белорусам с призывом не позволить втянуть свою страну в эту войну.
«Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!» — написал он.
Сегодня Александр Лукашенко встречается с Владимиром Путиным. Обсуждается ли вопрос участия белорусов в войне с Украиной, не сообщается.
Россия разбомбила роддом и детскую больницу в Мариуполе. Есть жертвы