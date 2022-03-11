Российская авиация нанесла удар по Беларуси

Российская авиация нанесла удар по территории Беларуси в пятницу, 11 марта. Самолеты России обстреляли населенный пункт Копани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

«Сегодня в 14:30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н.п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)», — говорится в сообщении.

Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает занятие этого населенного пункта вражескими войсками.

Позже в Командовании Воздушных Сил ВСУ добавили, что есть информация об обстреле населенных пунктов Бухличи и Верхний Теребежов (Республика Беларусь).

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, Россия готовит серию кровавых провокаций цель которых вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.