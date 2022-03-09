Минобороны России бросило на фронт срочников — официальное заявление

Армия
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Минобороны России сообщило, что военнослужащие срочной службы участвуют в боевых действия в Украине. Некоторые находятся в плену, другие убиты.

Минобороны ранее опровергало информацию об участии в войне солдат-срочников. Теперь этот факт подтвержден официально.

«Военнослужащие срочной службы присутствуют в частях российских вооруженных сил, участвующих в военной операции на Украине. Некоторые из них попали в плен», — заявили сказал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил, что «некоторые из них были захвачены в плен».

Минобороны России заявило, что работает над освобождением пленных военнослужащих.

Ранее Минобороны России отрицало наличие срочников на Украине. Президент России Владамир Путин также заявлял, что в военных действиях на Украине срочники не задействованы. «Поставленные задачи решают только профессиональные военные»,— заявил Путин еще вчера, в своем обращении по случаю 8 марта.

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На фото пленные российские солдаты. Фото носит иллюстративный характер

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