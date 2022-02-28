У жительницы Витебска украли телевизор

В одной из витебских квартир украли телевизор. С заявлением в милицию обратилась хозяйка квартиры. Она рассказала, что накануне в гостях у женщины была молодая пара, с которой она познакомилась в клубе. Вечернее застолье закончилось пропажей техники.

По следу пальца руки, оставленному на стакане, судебным экспертам УГКСЭ по Витебской области удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась 24-летняя жительница Витебского района.

Девушка и ее парень были задержаны, возбуждено уголовное дело.