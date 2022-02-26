В Витебском медуниверситете открылась университетская стоматологическая поликлиника

Здоровье
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Первую в Беларуси вузовскую стоматологическую поликлинику открыл Витебский государственный медицинский университет.

Здесь под руководством преподавателей вуза студенты будут оттачивать врачебные навыки. Кабинеты оборудованы современными аппаратами.

Университетская поликлиника — это не только учебный объект, здесь будут оказывать стоматологическую помощь студентам витебских вузов и жителям микрорайона. Работать с пациентами будут сотрудники кафедры. На стоматологическом факультете ВГМУ обучаются более полутысячи студентов. В их числе и иностранцы.

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Витебск медицина
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