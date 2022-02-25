В Витебске под колеса попала женщина, она в больнице

ДТП
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Очередное ДТП с участием пешехода произошло в Витебске вечером 24 февраля.

Авария случилась на улице Ленинградской. Автомобиль под управлением водителя Hyundai Accent совершил наезд на 58-летнюю женщину. Женщина переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате ДТП она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По факту произошедшего проводится проверка.

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