В Витебске под колеса попала женщина, она в больнице

Очередное ДТП с участием пешехода произошло в Витебске вечером 24 февраля.
Авария случилась на улице Ленинградской. Автомобиль под управлением водителя Hyundai Accent совершил наезд на 58-летнюю женщину. Женщина переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
В результате ДТП она получила телесные повреждения и была госпитализирована.
По факту произошедшего проводится проверка.
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