Лобовое столкновение привело к смерти двух человек в Оршанском районе

Смертельная авария произошла сегодня в Оршанском районе. Лобовое столкновение привело к смерти двух человек.

Трагедия случилась на автодороге «Орша-Коханово» вблизи деревни Туминичи, где лоб в лоб столкнулись столкнулись автомобили «Опель» и «Мазда».

В результате ДТП 20-летний водитель «Опеля» погиб на месте происшествия, а 30-летний водитель «Мазды» был госпитализирован, однако спасти его также не удалось, от полученных травм он скончался в больнице.

Напомним, что недавно в страшном ДТП в результате лобового столкновения погибла известная в Полоцке врач, акушер-гинеколог Елена Купцова.