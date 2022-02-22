Как можно украсить фасад дома

Недорогая и эстетичная отделка фасада сайдингом не только украсит и осовременит фасад здания, но и защитит его от вредного воздействия воды и ветра. Этот материал также подходит для отделки софитов и карнизов.

Что такое софит и для чего он нужен?

Софит — это прочный, легкий, нетоксичный и негорючий продукт, устойчивый к гниению, ржавчине, плесени, грибкам и всевозможным насекомым и вредителям. Его использование позволяет быстро и легко улучшить эстетику здания и защитить конструкцию крыши. Полуматовая поверхность и структура панелей идеально имитируют текстуру дерева. Благодаря перфорированным панелям обеспечивается надлежащая вентиляция крыши. Софит не требует обслуживания или покраски, что дает пользователям долгосрочное удовлетворение от использования.

В то же время софит предотвращает повреждение карниза – фрагмента, выступающего за пределы стен, особенно подверженного воздействию погодных условий. Он также защищает от гнездования птиц.

В настоящее время все большую популярность среди покупателей набирает cофит Vox. Он хорошо работает как в традиционном, так и в современном строительстве, смело сочетая натуральные материалы с синтетическими. Соффит vox купить в Минске не составляет труда. Многие компании имеют привлекательные цены, обусловленные прямым сотрудничеством с поставщиками-производителями.

Типы софитов

Софит может быть изготовлен из дерева, дерева, металла или ПВХ.

Деревянные софиты — самый древний способ крепления карнизов. Для этого используются доски из ели, сосны или лиственницы, которые перед установкой можно окрасить морилкой в выбранный цвет и покрыть лаком. Однако недостатком деревянных панелей является то, что они требуют особого ухода.

Древесные плиты получают из свежей древесной стружки, смешанной со смолами. Их поверхность дополнительно защищена цветной акриловой краской. Имеют однородную структуру, благодаря чему устойчивы к высокой температуре и влаге. Уход за таким софитом заключается в обновлении цвета каждые 10-12 лет.

Среди металлических панелей выделяют алюминиевые и стальные панели. Стальные панели могут быть изготовлены путем соответствующей обрезки листов оцинкованной стали. Для этого используются листы плоского металла, которые также используются в работе с листовым металлом. Также можно использовать трапециевидный лист для софита. Лучше всего поручить обрезку листового металла и установку панелей опытному кровельщику.

Панели ПВХ – самый современный и практичный вид софита. Они могут быть гладкими или с фактурой дерева, сплошными или перфорированными (отверстия в перфорированных панелях обеспечивают вентиляцию под кровлей). Софиты доступны в различных цветах. Панели окрашены в массе, поэтому на них не видно царапин. Уход за ними заключается в мытье их водой с моющими средствами. Чаще всего они продаются с дополняющими элементами, такими как: кромка, уголок и соединительные планки.

Самым популярным материалом, который в настоящее время используется для софитов, являются сайдинговые панели. Они используются особенно, когда дом отделан виниловым сайдингом. Таким образом, софит является элементом всей фасадной системы.