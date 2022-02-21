СМИ: Фаундеры 21vek на свободе, им изменили меру пресечения

Основателей онлайн-магазина 21vek отпустили из СИЗО. Им изменили меру пресечения. Об этом сообщили источники Zerkalo.io.

Сооснователи онлайн-магазина 21vek Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев и Сергей Стаюничев вышли из следственного изолятора спустя восемь месяцев после задержания.

Источники Zerkalo.io сообщают, что фигурантам дела изменили меру пресечения.

Напомним, 22 июня прошлого года в офис онлайн-магазина 21vek пришли сотрудники КГБ. До вечера там проводился обыск, были изъяты документы. В тот же день были задержаны основатели компании Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев. В тот же день силовики пришли в компании «Юркас» и «Модум».

Через месяц гостелевидение показало сюжет о раскрытых схемах по уклонению от налогов. Телеведущая рассказывала, что онлайн-магазин якобы занимался фиктивной продажей индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы, «чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие — сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей», — говорилось в эфире.

В июле Лукашенко заявил, что силовики выявили сеть крупных и мелких фирм, «выступивших за перемены за счёт государства», упомянув в том числе компании 21vek, Тутбай Медиа.

По его словам, с августа 2020 года по июнь 2021-го этими и другими частными компаниями «у государства украдено около 30 млн рублей». Он оценил ущерб, нанесенный государству интернет-магазином, в «не менее 850 тысяч рублей».