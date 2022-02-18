Три года «домашней химии» получил водитель, сбивший ребенка на велосипеде в Орше

Водитель грузовика, тяжело травмировавший малолетнего велосипедиста в Орше, получил три года «домашней химии», сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.

Происшествие случилось 9 июля 2021 года на улице Могилевской. По данным следствия, водитель грузового автомобиля ехал со скоростью около 23,9 километра в час и при повороте налево сбил 11-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

Суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси («Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения») и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Также суд взыскал с КУП «Оршанская спецавтобаза» денежную компенсацию морального вреда в пользу отца потерпевшего в сумме 10 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.