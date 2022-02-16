В Витебской области на энергосбережение направят более Br16 млн

ЖКХ
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В Витебской области текущем году на цели энергосбережения планируется направить Br16,2 млн средств областного бюджета. Из них Br8,5 млн будут использованы на замену тепловых сетей, Br7,7 млн пойдут на капитальный ремонт и модернизацию котельных.

Также в 2022 году планируется установить и ввести в эксплуатацию на двух котельных в Толочине и Поставах котлы на местных видах топлива (МВТ) с механизированной загрузкой суммарной мощностью 5,3 МВт, что позволит увеличить долю использования МВТ в топливном балансе до 73%.

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Витебская область ЖКХ энергосбережение
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