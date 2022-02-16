В Витебске пенсионерка переходила Московский проспект на зеленый свет и попала под машину

Днем 15 января в Витебске на Московском проспекте водитель Mazda 6 сбил 70-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги на мигающий зеленый сигнал светофора.

В результате наезда пенсионерка получила различные травмы и была госпитализирована в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

В последнее время в Витебской области участились случаи наездов на пешеходов. Так, недавно 58-летняя женщина, переходя дорогу на зеленый, серьезно пострадала в ДТП в вблизи дома 40 на улице Мира в Орше.