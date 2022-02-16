Сегодня в Витебской области работают мобильные датчики контроля скорости ГАИ

Витебская ГАИ сообщает, что сегодня, 16 февраля, с 08:00 до 20:00 будут работать мобильные датчики контроля скорости работают. Контроль скорости будет производиться в следующих местах:

на трассе М8 : Оршанский район (176+450), скоростные ограничения для легковых авто 90 км/час, для грузовых 70 км/час;

на трассe P-46:Полоцкий район,д.Бельчица (км 61+060), скоростные ограничения 60 км/час;

на трассе Р-21: Лиозненский район (32+900) скоростные ограничения для легковых авто 90 км/час, для грузовых 70 км/час.

Датчики будут работать в обоих направлениях, то есть как на приближение, так и на удаление.

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