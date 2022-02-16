Сегодня в Витебской области работают мобильные датчики контроля скорости ГАИ

Авто
Опубликовано

Витебская ГАИ сообщает, что сегодня, 16 февраля, с 08:00 до 20:00 будут работать мобильные датчики контроля скорости работают. Контроль скорости будет производиться в следующих местах:

  • на трассе М8 : Оршанский район (176+450), скоростные ограничения для легковых авто 90 км/час, для грузовых 70 км/час;
  • на трассe P-46:Полоцкий район,д.Бельчица (км 61+060), скоростные ограничения 60 км/час;
  • на трассе Р-21: Лиозненский район (32+900) скоростные ограничения для легковых авто 90 км/час, для грузовых 70 км/час.

Датчики будут работать в обоих направлениях, то есть как на приближение, так и на удаление.

Читайте также: В 2021 году в Витебской области зарегистрировано 40 ДТП с участием детей

ГАИ ГАИ Витебска
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by