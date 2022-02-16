Витебск принимает VIII Международный турнир по боксу в память о заслуженном тренере  Беларуси Анатолии Колчине

15 февраля в Витебске состоялось торжественное открытие VIII Международного турнира по боксу памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Анатолия Колчина.

Состязания пройдут на площадке Витебского государственного университета имени П.М.Машерова. Турнир памяти Анатолия Колчина станет для белорусских спортсменов этапом подготовки к континентальному форуму среди спортсменов, не достигших 22 лет.

В этом году география стран-участниц включает Беларусь, Россию, Молдову, Эстонию, Армению, Сербию и Испанию.

Выступления спортсменов будут оценивать лучшие судьи Беларуси и иностранные судьи международной категории. Турнир в Витебске является подготовительной площадкой к чемпионату Европы по боксу, который пройдет в Хорватии в городе Пореч с 11 по 24 марта.

Заслуженный тренер Беларуси по боксу Анатолий Колчин — один из самых успешных отечественных специалистов. Он подготовил многих спортсменов, чьи имена известны далеко за пределами Беларуси. В числе самых ярких его воспитанников — серебряный призер Олимпийских игр 2004 года и неоднократный призер чемпионатов мира и Европы Виктор Зуев, а также первый в истории отечественного бокса чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе Сергей Ляхович. В 2011 году Анатолий Колчин, под руководством которого национальная сборная страны завоевала четыре медали на чемпионате Европы в Москве, был признан лучшим тренером года по боксу в Беларуси. За 28 лет работы на тренерском поприще Анатолий Колчин подготовил двух мастеров спорта международного класса и 17 мастеров спорта.