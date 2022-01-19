На чемпионате Беларуси по спортивной борьбе спортсмены Витебщины завоевали семь медалей

В Солигорске завершился чемпионат Беларуси по спортивной борьбе, на котором спортсмены Витебской области завоевали семь медалей.

Единственное золото в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории 60 кг выиграл Максим Кажарский из Сенно. Также на счету «греко-римлян» Придвинского края еще три бронзовые награды. Призерами стали Денис Виторой (55 кг), Илья Валевский (63 кг) и Антон Костюченко (130 кг)..

Остальные медали спортсмены Витебщины выиграли в соревнованиях по вольной борьбе. Серебро в активе Давуда Ализарова (74 кг), бронзовые медали завоевали Тимофей Борохо (57 кг) и Аркадий Погосян (92 кг).