Бывший российский журналист вошел в тренерский штаб ФК «Витебск»

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Бывший журналист российского издания «Чемпионат» Антон Михашенок вошёл в тренерский штаб футбольного клуба «Витебск». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Он перешел из клуба «Сморгонь», где в прошлом сезоне входил в тренерский штаб.

Напомним, что в 2021 году в розыгрыше чемпионата Беларуси «Витебск» занял 7-е место в турнирной таблице. ФК Сморгонь в минувшем году стал предпоследним, заняв лишь 15-е место. Победителем соревнования стал солигорский «Шахтёр».

Михашенок родился в городе Сочи 27 февраля 1991 года. Отметим, что в «Чемпионате» российский журналист работал с 2011 года. Издание «Чемпионат» принадлежит российской «Рамблер Групп».

Спортивной журналистикой он занялся в 2009 году. В послужном списке Антона пока нет успешных тренерских кейсов.

Фото pressball.by

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