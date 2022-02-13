Из горящей квартиры в Орше спасен пенсионер

Витебская область
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11 февраля в Орше по улице Молодёжной горела квартира. Во время пожара в ней находился 68-летний пенсионер.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 18.30. Прибывшие к месту пожара пожарные  вскрыли входную дверь, в комнате справа на полу ими был обнаружен хозяин квартиры. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Спасатели ввели пенсионера на улицу и передали медикам. После осмотра медицинским персоналом он был отпущен домой.

В результате пожара в квартире повреждено имущество. По данному факту проводится проверка, причина устанавливается.

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