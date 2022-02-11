Рабочий, засыпанный грунтом на строительстве метро в Минске, погиб

На строительстве третьей ветки метро в Минске погиб рабочий, его засыпало грунтом. Об этом сообщил заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску Денис Шаман.

Напомним, что сегодня, 11 февраля в районе строящейся станции метро «Неморшанский сад» произошло чрезвычайное происшествие — человека засыпало грунтом. На место прибыли спасатели, которые откапывали человека вручную. Операция спасения длилась несколько часов. Но было уже слишком поздно. мужчина находился на глубине около 20 метров под толщей земли. К сожалению, спасти его не удалось, рабочий погиб.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Уже принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси.

В настоящее время следователи устанавливают следовую картину на месте происшествия, назначаются необходимые экспертизы для установления точной причины гибели мужчины.