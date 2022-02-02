Тихановская и западные дипломаты почтили память национального героя Беларуси, Литвы и Польши Кастуся Калиновского

Главное
Опубликовано

2 февраля лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и западные дипломаты
почтили память национального героя Беларуси, Литвы и Польши Кастуся Калиновского. В день его рождения они возложили цветы на кладбище Росы в Вильнюсе.

Вместе со Светланой Тихановской цветы возложили спецпосланник Соединенных Штатов в Беларуси Джули Фишер, спецпосланник Франции в Беларуси Николя де Лакост, посол по особым поручениям МИД Литвы Аста Андриаускене, а также представительница польского посольства в Литве.

Для многих в Беларуси Кастусь Калиновский является центральной исторической фигурой XIX века и символом белорусского национального движения. Как один из руководителей антироссийского восстания 1863-1864 годов на землях бывшей Речи Посполитой, отошедших к Российской империи, и включавших в себя территории современных Беларуси, Польши, Литвы и Украины, он добивался возрождения Речи Посполитой в ее исторических границах конца XVII века. Достичь этой цели не удалось: восстание было подавлено, а его руководители казнены.

Напомним, останки Кастуся Калиновского и других повстанцев были случайно обнаружены в грунте на горе Гедимина в Вильнюсе в 2017 году и торжественно перезахоронены в часовне на кладбище Росы 22 ноября 2019 года.

5 мифов про Кастуся Калиновского

Кастусь Калиновский национальный герой Беларуси
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by