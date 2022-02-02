2 февраля лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и западные дипломаты

почтили память национального героя Беларуси, Литвы и Польши Кастуся Калиновского. В день его рождения они возложили цветы на кладбище Росы в Вильнюсе.

Вместе со Светланой Тихановской цветы возложили спецпосланник Соединенных Штатов в Беларуси Джули Фишер, спецпосланник Франции в Беларуси Николя де Лакост, посол по особым поручениям МИД Литвы Аста Андриаускене, а также представительница польского посольства в Литве.

Для многих в Беларуси Кастусь Калиновский является центральной исторической фигурой XIX века и символом белорусского национального движения. Как один из руководителей антироссийского восстания 1863-1864 годов на землях бывшей Речи Посполитой, отошедших к Российской империи, и включавших в себя территории современных Беларуси, Польши, Литвы и Украины, он добивался возрождения Речи Посполитой в ее исторических границах конца XVII века. Достичь этой цели не удалось: восстание было подавлено, а его руководители казнены.

Напомним, останки Кастуся Калиновского и других повстанцев были случайно обнаружены в грунте на горе Гедимина в Вильнюсе в 2017 году и торжественно перезахоронены в часовне на кладбище Росы 22 ноября 2019 года.