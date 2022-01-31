В Орше, чтобы остановить пьяного бесправника, инспекторы ГАИ стреляли по колесам

В Орше правоохранителям пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя-бесправника.

По данным ГАИ, сообщение о нарушителе поступило в Оршанское РУВД ночью 31 января. Вблизи деревни Антоновка на трассе Витебск – Гомель – граница Украины водитель «Фольксваген Гольф» проигнорировал неоднократные требования ГАИ и попытался скрыться. Для остановки транспортного средства сотрудниками ДПС пришлось сделать несколько выстрелов по колесам легкового автомобиля.

За рулем иномарки находился 33-летний житель деревни Пугляи. Он был в состоянии алкогольного опьянения: концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила более 2 промилле.

В отношении водителя составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за минувший год сотрудниками ГАИ было задержано более 17,5 тыс. водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По их вине произошло 282 ДТП, в которых 82 человека погибли и 325 травмированы.