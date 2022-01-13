В Орше инспекторы задержали пьяного бесправника на Mercedes

Около полуночи 10 января в милицию поступило сообщение о том, что по городу движется автомобиль «Мерседес», за рулем которого находится нетрезвый водитель. Автомобиль был обнаружен и остановлен на на улице Владимира Ленина.

За рулем легковушки находился 47-летний житель Оршанского района. По внешним признакам мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Результат медосвидетельствования показал более 2 промилле алкоголя.

Также было установлено, что мужчина управлял автомобилем, не обладая правами на управление.