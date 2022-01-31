В рамках госинвестпрограммы в 2022 году обновят мост через реку Западная Двина в Новополоцке

Строительство 157 объектов будет профинансировано в соответствии с Государственной инвестиционной программой на 2022 год. Такими планами поделился первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.

По его словам, в этом году завершится строительство социально значимых объектов — это детские садики в Фаниполе и Любани. Закончим реконструкцию комплекса зданий БГУ, дворцово-парковых ансамблей в Коссово и Жиличах. Откроется обновленный мост через реку Западная Двина в районе Новополоцка.

«По сути, госинвестпрограмма представляет собой дорожную карту капитальных вложений, которые будут профинансированы за счет республиканского бюджета. С учетом его возможностей средства госинвестпрограммы сконцентрированы на вводимых в эксплуатацию в текущем году объектах (таких 48), а также на переходящих, с высокой степенью строительной готовности. Цена вопроса — Br695 млн», — отметил первый заместитель министра экономики.

Особое внимание уделено медицине. «Запланированы строительство завода по производству вакцин, в том числе от COVID-19, в Витебской области и реконструкция зданий Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине.