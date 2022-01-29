Бывшего хоккеиста «Барановичей» и «Бреста» зарубили топором в России

В Казани убит бывший профессиональный хоккеист Владимир Паюл, который с апреля 2021 года работал риелтором, об этом сообщает портал Барановичей со ссылкой на ГТРК «Татарстан».

Погибший владел квартирой, в которой в качестве квартиранта проживал убийца. Паюл просил мужчину съехать, так как хотел продать квартиру, однако подозреваемый отказывался. Накануне между ними произошла драка, в ходе которой квартирант зарубил хоккеиста топором.

Подозревемый в жестоком убийстве задержан. Это местный житель, который был ранее судим по 228 статье УК РФ «Незаконный оборот наркотиков».

24-летний бывший хоккеист Паюл в сезоне-2016/17 играл в МХЛ за нижнекамский «Реактор», а в сезоне 2017/18 — за нефтекамский «Батыр» в Национальной молодежной хоккейной лиге. Он завершил карьеру после сезона-2018/19, по ходу которого играл в Беларуси за «Барановичи» и «Брест».

В Казани Паюл проживал с мая 2020 года. Молодой человек готовился к свадьбе. Накануне трагедии они вместе с девушкой рассылали пригласительные на торжество, которое было назначено через месяц.