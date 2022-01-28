Белорусы получат дополнительный выходной для амбулаторного обследования

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 Александр Лукашенко решил предоставить белорусам дополнительный выходной день для прохождения ежегодного амбулаторного обследования.

«Каждому белорусу будет предоставлен минимум один свободный от работы день в году для комплексного амбулаторного обследования», — пообещал сегодня Лукашенко, заверив в скорых поправках в законодательство.

Он также потребовал от правительства и Минздрава «неимоверного давления на людей» в этом вопросе, потому что «лечение затем обойдется дороже».

По сути, речь идет о так называемой «превентивной» модели здравоохранения, которая заложена в основу страховой «западной» медицины.

Воспитатель из Витебска рассказала, почему работать в детском лагере просто невозможно. «Приехала домой на выходной, легла на кровать и заплакала»

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