Белорусы получат дополнительный выходной для амбулаторного обследования

Александр Лукашенко решил предоставить белорусам дополнительный выходной день для прохождения ежегодного амбулаторного обследования.

«Каждому белорусу будет предоставлен минимум один свободный от работы день в году для комплексного амбулаторного обследования», — пообещал сегодня Лукашенко, заверив в скорых поправках в законодательство.

Он также потребовал от правительства и Минздрава «неимоверного давления на людей» в этом вопросе, потому что «лечение затем обойдется дороже».

По сути, речь идет о так называемой «превентивной» модели здравоохранения, которая заложена в основу страховой «западной» медицины.