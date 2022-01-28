С 1 февраля в Беларуси меняются размеры бюджета прожиточного минимума

Министерство труда Беларуси постановлением №4 от 21 января 2022 года утвердило размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам, действующие с 1 февраля по 30 апреля 2022 года.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 296 рублей 55 копеек, что на 3 % выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2021 г. по 31 января 2022 г.

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ: трудоспособное население — 329,35 рубля, пенсионеры — 224,10 рубля, дети в возрасте до трех лет — 187,04 рубля, от трех до шести лет — 259,47 рубля, от 6 до 18 лет — 317,33 рубля.