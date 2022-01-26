Товары на сумму свыше 29 тысяч рублей пытались незаконно переместить через таможенную границу

Партию незадекларированного товара в ВПТО «Орша –ТЛЦ» выявили витебские таможенники в транспортном средстве, следовавшем из Китая в Бельгию. Сумма фактически перемещаемого перевозчиком груза превысила 29 тысяч рублей.

Согласно документам, представленным к таможенному контролю перемещался «Сборный груз» (массажеры, усилители видеосигнала, игрушечные наборы, часы настольные, кофеварки, термосы и другое).

В ходе проведения таможенного контроля было установлено, что в грузовых отсеках перемещались товары, в количестве превышающим заявленные на сумму более 29 тысяч рублей. Сумма таможенных платежей, подлежащих уплате в отношении незадекларированных товаров, составляет свыше 3 тысяч белорусских рублей.

Таким образом, в действиях перевозчика усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи влечет за собой наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. По данному факту Витебской таможней проводится проверка.