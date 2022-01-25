Где на этой неделе будут отключать электричество в Полоцке?

В Полоцке на этой неделе будет проходить временное отключение электроэнергии в связи с ремонтом высоковольтных линий электропередач, уличного освещения и трансформаторных подстанций, подключению к электросетям, сообщает «Витебскэнерго».

В Полоцке 25 января с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии по ул.Магалашвили, Загородная, 1,2-й пер.Загородный, ул.Перова, а с с 9:30 до 12:30. по ул.Заречная.

26 января с 9:00 до 17:00 электричество отключат по ул.Гастелло, Краснова, Зеленая, Щорса, Шенягина, З.Портновой, Вашнева, Новая.

27 января с 9:00 до 17:00 также электричество отключат по ул. Магалашвили,31-79(н),16-34(ч), Загородная,1, 2-й пер.Загородный, ул.Перова.

Список адресов, где будет временно отсутствовать электричество можно посмотреть здесь.