Королевой студенчества Союзного государства стала витебчанка Виктория Воробьева

Образование
Опубликовано

Титул «Королева студенчества Союзного государства-2021» завоевала студентка Витебского государственного технологического университета Виктория Воробьева.

Всего в конкурсе красоты и таланта участвовали 12 победительниц национальных этапов конкурса из белорусских и российских вузов. Финалистки соревновались в ораторском, интеллектуальном, творческом конкурсах, а также продемонстрировали дефиле в национальных костюмах, свадебных платьях и вечерних нарядах.

Беларусь и Витебский государственный технологический университет на конкурсе представили сразу две участницы – Валерия Фомченко, Королева Студенчества Беларуси – 2021 и Виктория Воробьева, I вице-Королева Студенчества – 2021. По итогам конкурса Валерия Фомченко была удостоена почетного звания «Вице-королева Студенчества».

В этом году финал конкурса красоты и творчества проходил в Ставрополе. За 30-тилетнюю историю проведения конкурса титул Королевы в 20-й раз завоевала красавица из Беларусь

Виктория Воробьёва выразила свои эмоции от победы на конкурсе:

Королевой студенчества Союзного государства стала витебчанка Виктория Воробьева

«Я очень благодарна России за такой радушный прием, больше всего меня поразила поддержка зала. Не ожидала, что так искренне за нас будут болеть жители Ставрополя. Я сейчас учусь на четвёртом курсе Витебского государственного технологического университета на товароведа-эксперта. О Ставрополе, до проведения здесь конкурса, ничего не слышала, но за время пребывания успела полюбить город».

Девушка из Шри-Ланки победила в конкурсе красоты в Витебске — фото

 

 

 

 

 

Виктория Воробьева Витебск Титул «Королева студенчества Союзного государства-2021»
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by