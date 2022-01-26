Королевой студенчества Союзного государства стала витебчанка Виктория Воробьева

Титул «Королева студенчества Союзного государства-2021» завоевала студентка Витебского государственного технологического университета Виктория Воробьева.

Всего в конкурсе красоты и таланта участвовали 12 победительниц национальных этапов конкурса из белорусских и российских вузов. Финалистки соревновались в ораторском, интеллектуальном, творческом конкурсах, а также продемонстрировали дефиле в национальных костюмах, свадебных платьях и вечерних нарядах.

Беларусь и Витебский государственный технологический университет на конкурсе представили сразу две участницы – Валерия Фомченко, Королева Студенчества Беларуси – 2021 и Виктория Воробьева, I вице-Королева Студенчества – 2021. По итогам конкурса Валерия Фомченко была удостоена почетного звания «Вице-королева Студенчества».

В этом году финал конкурса красоты и творчества проходил в Ставрополе. За 30-тилетнюю историю проведения конкурса титул Королевы в 20-й раз завоевала красавица из Беларусь

Виктория Воробьёва выразила свои эмоции от победы на конкурсе: