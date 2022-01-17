За клевету житель Витебской области заплатит односельчанину 274 рубля компенсации

Суд Витебской области постановил выплатить компенсацию местному жителю, которого ложно обвинили в отравлении домашних животных.

21 декабря прошлого года суд Шарковщинского района Витебской области рассмотрел дело по иску жителя одной из деревень района о защите чести и достоинства. Ранее другой односельчанин той же деревни распространял заведомо ложную информацию, что первый отравил принадлежащую ему собаку и кошек.

Суд встал на сторону истца, по судебному решению ответчик обязан выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 100 рублей, плюс 174 рубля государственной пошлины.