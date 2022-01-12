В Лепельском районе Mercedes столкнулся с погрузчиком

Водитель Mercedes пострадал в результате столкновения с погрузчиком.

ДТП произошло около 4 часов утра 11 января. 21-летний водитель Mercedes, двигаясь по автодороге Богушевск-Сенно-Лепель-Мядель в сторону Лепеля, на 133-м километре совершил столкновение с погрузчиком «Амкодор». Погрузчик стоял на встречной полосе движения, в нем находился 59-ти летний житель Лепельского района, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в Лепельскую центральную районную больницу.