В Лепельском районе Mercedes столкнулся с погрузчиком

Витебская область
Опубликовано

Водитель Mercedes пострадал в результате столкновения с погрузчиком.

ДТП произошло около 4 часов утра 11 января.  21-летний водитель Mercedes, двигаясь по автодороге Богушевск-Сенно-Лепель-Мядель в сторону Лепеля, на 133-м километре совершил столкновение с погрузчиком «Амкодор». Погрузчик стоял на встречной полосе движения, в нем находился 59-ти летний житель Лепельского района, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в Лепельскую центральную районную больницу.

В Смоленской области погиб белорус. Водитель большегруза столкнулся с автопогрузчиком, который ехал впереди

дтп Лепельский район столкновение с погрузчиком
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by